Cruzeiro vence URT e encerra o jejum no Campeonato Mineiro

Por Estadão - Estadão 7

Advertisement

Advertisement

Teve emoção até o final, mas o Cruzeiro finalmente conseguiu a primeira vitória sob o comando de Felipe Conceição. Na noite deste sábado, o time contou com um gol do zagueiro Manoel para ganhar da URT, por 1 a 0, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, pela terceira rodada do Campeonato Mineiro.

Continua depois da publicidade

A primeira vitória na temporada 2021 coloca o Cruzeiro na quarta colocação, com quatro pontos, a cinco do líder América-MG, que manteve os 100% de aproveitamento, ao ganhar do Pouso Alegre, por 2 a 1, também neste sábado. Já a URT estacionou nos três e está em sétimo lugar.

Agora, as atenções do Cruzeiro estão voltadas para a estreia na Copa do Brasil, que será na quinta-feira, contra o São Raimundo-RR, no Estádio Canarinho, em Boa Vista-RR. O time comandado por Felipe Conceição tem a vantagem do empate.

Advertisement

Pressionado para vencer a primeira na temporada, o Cruzeiro levou um susto logo aos nove minutos. Léo Aquino arriscou de longe e Fábio espalmou para escanteio. A resposta celeste veio na sequência. Cáceres cruzou e Manoel cabeceou pela linha de fundo.

Continua depois da publicidade

Aos 23 minutos, a primeira grande oportunidade do Cruzeiro. Airton cruzou rasteiro, Claudinho pegou errado e a bola sobrou para Matheus Barbosa, que bateu por cobertura do goleiro. A bola saiu raspando o travessão.

Com Rafael Sóbis apagado, o Cruzeiro tinha dificuldades para criar as jogadas ofensivas. E quando ele apareceu, quase gol do time celeste. Airton recebeu de Sóbis e finalizou rente a trave. No último lance do primeiro tempo, Claudinho ajeitou e William Pottker mandou para fora.

O técnico Felipe Conceição fez duas mudanças no intervalo: Marcelo Moreno e Bruno José entraram nos lugares de Rafael Sóbis e William Pottker, respectivamente. Uma das novidades, Bruno José finalizou colocado e levou perigo ao goleiro Renan Rinaldi.

Continua depois da publicidade

Se estava difícil por baixo, o jeito foi apostar na bola parada. E assim que saiu o primeiro gol do jogo. Aos oito minutos, Claudinho cobrou escanteio e Manoel cabeceou firme, abrindo o placar para o Cruzeiro. Na sequência, Airton exigiu boa defesa de Rinaldi.

O time celeste continuou em cima. Marcelo Moreno invadiu a área e soltou a bomba no peito do goleiro. Aos 30, Bruno José recebeu de Marcelo Moreno e, ao invés de chutar, tentou o passe para Cáceres, que chegou um pouco atrasado.

Nos minutos finais, a URT se lançou toda para o ataque, apostando principalmente na bola aérea. O Cruzeiro fechou o caixão aos 48. Marcinho recebeu na entrada da área, cortou o zagueiro e soltou a bomba. A bola ainda bateu no travessão antes de entrar.

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: (28) 3521-7726, [email protected].