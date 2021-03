Fluminense e Botafogo também se manifestam contra a volta de público aos estádios

Por Estadão - Estadão 3

A ideia de ter o retorno do público no Campeonato Carioca não encontrou apoio entre três dos quatro principais clubes do Rio de Janeiro. Além do Vasco, Fluminense e Botafogo também publicaram notas oficiais nas quais se posicionam contra a presença de torcedores, enquanto o Brasil vive o pior momento desde o início da pandemia.

De acordo com o portal Uol, a ideia da Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj) era ter convidados dos clubes com testes que comprovassem que tem anticorpos contra o vírus e que não apresentassem comorbidades ou fossem do grupo de risco, e apenas no Maracanã. O Fla-Flu da terceira rodada do torneio, marcado para o dia 14 de março, seria o primeiro a testar a presença de público.

Uma reunião nesta sexta-feira, inicialmente para discutir outros assuntos, acabou entrando no tema. O Flamengo apoiou a ideia da Ferj, mas a maioria dos clubes foi contra.

Na nota oficial, o Fluminense se disse contrário ao retorno do público aos estádios e afirmou que “não utilizou e tampouco utilizará ingressos, convites ou credenciais cuja finalidade seja teste de público”. O clube confirmou a reunião desta sexta, que afirmou ser para a avaliação da operação da primeira rodada do Campeonato Carioca.

Por sua vez, o Botafogo afirma que a volta do público pode agravar o quadro da pandemia e se disse surpreso com a volta da discussão em um momento de recordes diários de mortes e com perspectivas de pioras. Confira o texto das duas notas oficiais.

