Miranda está de volta ao São Paulo, confirma presidente Julio Casares

O presidente do São Paulo, Julio Casares, confirmou, neste sábado, o retorno do zagueiro Miranda à equipe tricolor. O anúncio aconteceu antes do início do clássico contra o Santos, pela 3ª rodada do Campeonato Paulista, no Morumbi.

“Está retornando. Falei há pouco com ele por telefone. Já vinha falando antes do final do ano, já vínhamos conversando, e o Miranda vem para reforçar o nosso elenco. Um grande valor, uma grande experiência, um grande zagueiro. E um são-paulino que ganhou tudo aqui”, explicou Casares.

Miranda negociou nas últimas semanas com o Coritiba, equipe pela qual iniciou sua trajetória no futebol. Mas o acordo não evoluiu, e o jogador preferiu voltar ao São Paulo, onde já conquistou três vezes o Campeonato Brasileiro (2006, 2007 e 2008) e pelo qual poderá jogar mais uma Copa Libertadores.

Depois que deixou a equipe do Morumbi no início de 2011, Miranda passou por Atlético de Madrid, Inter de Milão e Jiangsu Suning. Pela seleção brasileira, o zagueiro de 36 anos foi convocado para a Copa do Mundo de 2018, na Rússia, e conquistou a Copa das Confederações de 2009 e a Copa América de 2019.

