Barcelona vence Osasuna e vai torcer para o Real Madrid contra o Atlético

O Barcelona venceu o Osasuna, neste sábado, por 2 a 0, em Pamplona, chegou aos 56 pontos e torce, neste domingo, pelo Real Madrid (53 pontos) diante do líder Atlético de Madrid, líder do Campeonato Espanhol, com 58 pontos. Uma vitória do rival vai manter viva a disputa pelo título da temporada.

O time do Barcelona festejou bastante a difícil vitória, que só veio graças à grande atuação do goleiro alemão Ter Stegen, autor de duas defesas espetaculares. Messi não fez nenhum dos dois gols, mas foi decisivo com suas assistências.

A primeira, extraordinária, encontrou Jordi Alba. O lateral encheu o pé e fez belo gol, aos 30 minutos do primeiro tempo. O segundo gol, com passe do astro argentino, só foi sair aos 38 minutos, em belíssima finalização de Moriba.

A decepção do sábado foi o Sevilla (4º, 48 pontos), derrotado pelo Elche (17º, 24), por 2 a 1. Demais resultados: Valladolid (16º, 26) 2 x 1 Getafe (15º, 27) e Cádiz (14º, 28) 1 x 0 Eibar (18º, 22).

