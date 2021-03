Com 3 de Lewandowski, Bayern vence Dortmund e mantém a liderança no Alemão

Por Estadão - Estadão 3

Neste sábado, o duelo dos titãs do futebol alemão, Bayern de Munique e Borussia Dortmund, terminou em uma surpreendente vitória por 4 a 2. A partida explosiva, válida pela 24ª rodada do Campeonato Alemão, foi marcada pelo embate entre os dois maiores artilheiros desta temporada, Lewandowski e Haaland, responsáveis por 5 dos gols. Considerado o “clássico do povo” por ser o embate entre as equipes de maiores torcidas da Alemanha, o jogo também definiu o retorno do Bayern à liderança.

Mais cedo, neste sábado, o RB Leipzig venceu o Freiburg por 3 a 0 e assumiu, provisoriamente, a primeira posição na tabela do Campeonato Alemão. Porém, com a vitória, o Bayern de Munique chega a 55 pontos, 2 a mais que o agora vice Leipzig e segue na ponta da tabela. O Dortmund, por sua vez, permanece no G6, caindo para a sexta posição, com 39 pontos.

O clássico foi eletrizante do começo ao fim, com atuações estreladas de Lewandowski e Haaland. O início do jogo foi marcado pela ofensiva do Dortmund, nada intimidado ante o campeão mundial. Logo nos primeiros momentos, Haaland impôs seu futebol e, aos 2 minutos, já havia balançado as redes de Neuer. Apenas sete minutos depois, outro tiro certeiro, após passe de Hazard, aumentou a vantagem para os visitantes.

O Bayern não se abalou com a diferença e buscou criar chances em um fechado Dortmund, que não abria espaços e não vacilava. A oportunidade chegou com jogada de Sané, que logo mandou para os pés de Lewandowski e o atacante, como de costume, não desperdiçou, marcando seu 29º gol no Campeonato Alemão.

A disputa continuou acirrada e equilibrada, até que a falta em Coman, confirmada pelo VAR, trouxe a cobrança de pênalti para o Bayern. Lewandowski se encaminhou para a cobrança e logo deixou tudo igual na Allianz Arena.

No retorno para o segundo tempo, o domínio do Bayern se consolidou, oferecendo muito mais risco ao Dortmund que o contrário. A equipe dava o tom da partida, que se encaminhava para seus minutos finais com o empate, que retornaria o Bayern a liderança, mas o mantinha com pontuação igual ao vice-líder Leipzig.

Mas o gigante alemão não deixa de surpreender e, aos 43 minutos, Leon Goretza pegou todos de surpresa e conseguiu encontrar um gol improvável, virando o jogo. Aos 45 minutos, Lewandowski fechou a vitória marcando, ao receber passe de Davies, e fez seu 31º gol na Bundesliga.

