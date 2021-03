Paraguai enfrenta onda de protestos contra má gestão da pandemia de covid-19

Por Estadão - Estadão 6

O Paraguai enfrenta uma onda de protestos que pedem a saída do presidente Mario Abdo Benítez devido à má gestão da pandemia do novo coronavírus e há relatos de pelo menos 20 pessoas feridas em confrontos com a polícia nas ruas de Assunção. A onda de protestos ocorre em meio ao pior momento da crise provocada pela pandemia no país, com 165,8 mil casos confirmados e 3.278 mil mortes pela doença, segundo levantamento feito pela universidade Johns Hopkins.

Foram registrados protestos em diversas regiões do Paraguai, como a capital Assunção e Ciudad Del Este, que faz fronteira com o Brasil. Os protestos ganharam força no país vizinho após a saída do ministro da Saúde paraguaio, Julio Mazzoleni, na sexta-feira, em meio à aprovação no Senado de uma resolução que pedia seu afastamento, e tem como pano de fundo a falta de insumos nos hospitais, demora na campanha de vacinação e denúncias de corrupção.Com informações da Associated Press.

