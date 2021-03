Brasil tem mais de 1,7 mil mortes por covid-19 pelo quarto dia seguido

Por Estadão - Estadão 3

A quantidade de mortes por covid-19 no Brasil ficou acima das 1.700 pelo quarto dia consecutivo, atingindo 1.760 vítimas nesta sexta-feira, 5, de acordo com dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa. A sequência fez o País ter novamente recorde na média móvel diária de óbitos levando em consideração dados dos últimos sete dias: 1.423. Isso significa que 9.960 pessoas morreram em decorrência da doença na última semana.

O total de mortes provocadas pelo novo coronavírus chegou a 262.948, segundo dados coletados pelo consórcio junto às secretarias estaduais de Saúde. O consórcio, que é formado pelo Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL, computou 370 óbitos em São Paulo, 172 em Minas e 167 no Rio Grande do Sul, Estados que lideram as estatísticas absolutas.

A sequência de quatro dias com mais de 1,7 mil vítimas caracteriza o pior momento da pandemia no Brasil desde o seu início. O efeito do avanço da doença tem sido sentido no crescimento das internações em Estados de todas as regiões. A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) divulgou uma série de mapas que mostram o agravamento da pandemia de covid-19 no Brasil.

Em São Paulo, três pacientes são hospitalizados a cada dois minutos em leitos de enfermaria e UTI de hospitais públicos e particulares. O secretário estadual da Saúde de São Paulo, Jean Gorinchteyn, voltou a manifestar nesta sexta-feira, 5, preocupação sobre um possível colapso na saúde paulista por causa do aumento de casos, óbitos e internações por covid-19.

A variante P.1 do coronavírus, originada em Manaus no fim de 2020, já é predominante na Grande São Paulo, segundo estudo feito pela rede Dasa de laboratórios em parceria com cientistas do Instituto de Medicina Tropical da Universidade de São Paulo (IMT-USP).

Os números mostram que o Brasil registrou 75.337 novos casos da doença nas últimas 24 horas, chegando a um total de 10.871.843 diagnósticos confirmados. Segundo dados do Ministério da Saúde, o Brasil tem 9.637.020 pessoas recuperadas da doença, em meio a 10.793.732 casos confirmados. Os números diferem em relação aos apurados pelo consórcio em razão do horário de coleta.

O balanço de óbitos e casos é resultado da parceria entre os seis meios de comunicação que passaram a trabalhar, desde o dia 8 de junho, de forma colaborativa para reunir as informações necessárias nos 26 Estados e no Distrito Federal. A iniciativa inédita é uma resposta à decisão do governo Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia, mas foi mantida após os registros governamentais continuarem a ser divulgados. (Colaboraram Priscila Mengue e Fabiana Cambricoli)

