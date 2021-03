Mundo Bita se une ao Greenpeace e lança clipe infantil

Por Estadão - Estadão 1

O Mundo Bita se aliou ao Greenpeace e lançou uma animação para sensibilizar os pequeninos sobre a importância de preservar os oceanos e à natureza. O desenho Amiga Baleia é a segunda canção do novo álbum Bita e os Animais 2. Nele, Bita, Lila, Dan e Tito vivem, no submarino do Greenpeace, uma grande aventura junto ao maior mamífero do planeta, em um enredo que traz aprendizado, empatia e cuidado com o meio ambiente. O clipe foi publicado nesta sexta-feira, dia 5, no canal oficial do Mundo Bita, no Youtube. Clique aqui para assistir.

