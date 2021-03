EUA/Payroll: assessora da Casa Branca vê retomada lenta do mercado de trabalho

Por Estadão - Estadão 5

Presidente do Conselho de Assessores Econômicos (CEA, na sigla em inglês) da Casa Branca, Cecilia Rouse comentou que, embora tenha superado expectativas, o ritmo de criação de emprego nos Estados Unidos em fevereiro não é suficiente para garantir a recuperação do mercado de trabalho em pelo menos dois anos.

“O ritmo de crescimento do emprego não fará com que os trabalhadores voltem ao trabalho rapidamente, dada a magnitude da perda de empregos – há cerca de 9,5 milhões de empregos a menos agora do que em fevereiro de 2020, antes que a pandemia se instalasse nos EUA”, escreveu, em publicação no blog do governo.

Segundo Rouse, por conta da queda na participação da força de trabalho, a taxa de desemprego real está próximo de 9,5%, bem acima dos 6,2% indicados pelos dados oficiais. “Isso não quer dizer que a taxa oficial esteja errada, mas simplesmente que, em uma pandemia, obter uma visão completa da economia exige examinar os dados de várias maneiras”, explicou.

