Bruno Mars e Anderson .Paak lançam a primeira música da banda Silk Sonic

Bruno Mars não lançava nada novo desde 24K Magic, de 2016. Para acabar com a “seca”, o músico se juntou à Anderson .Paak e formou a banda Silk Sonic. A primeira música do novo projeto se chama Leave The Door Open e foi disponibilizada nesta sexta-feira, dia 5, nas plataformas digitais. A canção já chega com um clipe, gravado em estúdio, onde Bruno e Anderson estão tocando para um pequeno público. O lançamento faz parte do álbum An Evening with Silk Sonic. Clique aqui para assistir ao clipe de Leave The Door Open.

