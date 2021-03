Vale fecha contrato com Mitsui para venda de até 750 mil toneladas de minério

Por Estadão - Estadão 5

Advertisement

Advertisement

A Vale informa que fechou Contrato comercial de venda de até 750 mil toneladas de minério de ferro para a Mitsui, empresa acionista da mineradora, com 5,42% do capital. Segundo a empresa, o valor total em reais das vendas durante o período vigente do contrato irá variar de acordo com o preço do minério de ferro, volume vendido e câmbio, visto que o contrato é aderente às condições praticadas no mercado para os demais clientes,levando em consideração o setor relevante, a geografia e o produto.

Continua depois da publicidade

A Vale informa ainda que há um saldo de R$ 375 milhões. O saldo em 24 de fevereiro utiliza como premissa: volume de 750 mil toneladas; média dos preços do minério de ferro de US$ 100/t; câmbio médio de R$ 5,00.

De acordo com a Vale, O contrato possui termos comerciais e condições comparáveis aos termos de mercado prevalecentes, levando em consideração o setor relevante, a geografia e o produto, e aderentes às condições praticadas no mercado para os demais clientes.

Beth Moreira

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: (28) 3521-7726, [email protected].