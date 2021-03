Com golaço, Santo André vence a Ponte Preta em Campinas pelo Paulistão

Por Estadão - Estadão 4

Com um lindo gol de Gegê no início do segundo tempo, o Santo André venceu a Ponte Preta por 1 a 0, nesta quinta-feira, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela segunda rodada do Campeonato Paulista.

Esta foi a primeira vitória do Santo André na competição, já que o time havia estreado com empate de 2 a 2 com o Santos. Com isso, o time do ABC Paulista assumiu a liderança do Grupo A com quatro pontos. Dois a mais do que o Corinthians, segundo colocado.

Em contrapartida, a Ponte Preta segue sem vencer, já que na estreia empatou com o Novorizontino por 1 a 1. O time campineiro é o terceiro colocado do Grupo B com um ponto conquistado. Pela manhã, a comissão técnica soube de quatro baixas por covid-19, entre elas de três titulares: o zagueiro Rayn, o volante Barreto e o meia Camilo, além do goleiro reserva Pedrão.

O primeiro tempo em Campinas foi pouco movimentado, mas, ainda assim, os times conseguiram criar oportunidades de gol. Logo aos cinco minutos, Minho recebeu na área, passou pela marcação e cruzou na área. A bola chegaria em uma das peças do ataque, mas Apodi se antecipou a chutou a bola para a linha de fundo, evitando o gol do time do ABC Paulista.

A Ponte Preta priorizou o toque de bola e chegou com perigo apenas aos 24 minutos, quando Renan Mota lançou Paulo Sérgio. O atacante dominou e tentou driblar Fernando Henrique, mas o goleiro travou a finalização.

Antes do intervalo os times criaram novas chances. A Ponte, aos 36, em chute de Paulo Sérgio que acabou esbarrando na defesa adversária. Já o Santo André assustou aos 41, quando Rone puxou contra-ataque e finalizou forte pela linha de fundo, sem perigo ao goleiro Luan.

No segundo tempo o Santo André optou por arriscar mais e encontrou seu gol. Aos 15 minutos, a Ponte Preta saiu jogando errado, Gegê recebeu de Rone e finalizou de fora da área, no ângulo do goleiro Luan. Um golaço em Campinas.

Atrás no placar, o time campineiro foi em busca do empate e perdeu ótimas oportunidades em um curto espaço de tempo. Aos 18 minutos, Apodi recebeu livre na área, mas finalizou rente à trave. Depois, aos 20, foi a vez de Renan Mota receber sozinho na grande área e chutar por cima do gol. Na reta final, a Ponte Preta ainda esboçou pressão, mas não conseguiu passar pela forte marcação do Santo André, sofrendo a primeira derrota na competição.

A Ponte Preta volta a campo no domingo para enfrentar o Corinthians, às 11 horas, na Neo Química Arena. Já o Santo André receberá o São Caetano na segunda-feira, às 19 horas, no Canindé.

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA 0 X 1 SANTO ANDRÉ

PONTE PRETA – Luan; Apodi, Ruan Renato, Luizão e Yuri; Dawhan, Vini Locatelli e Renan Mota (Bruno Michel); Pedrinho (João Veras), Moisés e Paulo Sérgio. Técnico: Fábio Moreno.

SANTO ANDRÉ – Fernando Henrique; Marcos Martins, Rodrigo, William Goiano e Giovanni Palmieri; Léo Costa (Paulo Roberto), Marino e Gegê (Wesley Fraga); Rone, Minho (Fernandinho) e Ramon (Tiago Marques). Técnico: Paulo Roberto Santos.

GOL – Gegê, aos 15 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Fabiano Monteiro dos Santos.

CARTÕES AMARELOS – Ruan Renato (Ponte Preta); Giovanni Palmieri, Paulo Roberto (Santo André).

RENDA E PÚBLICO – Portões fechados.

LOCAL – Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.

