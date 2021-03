Número de vacinados contra covid-19 no Brasil chega a 7,6 milhões

Por Estadão - Estadão 4

A quantidade de pessoas vacinadas contra a covid-19 no Brasil chegou a 7.671.525 nesta quinta-feira, 4, de acordo com dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa. Nas últimas 24 horas, mais 305.276 pessoas foram vacinadas. O total da população brasileira imunizada é de 3,62%.

Entre os 7,6 milhões de vacinados, 2.463.894 já receberam a segunda dose da vacina, o que representa 1,16% do total da população. Entre esta quarta-feira e esta quinta-feira, foram aplicadas 157.083 segundas doses no público-alvo prioritário da campanha de vacinação.

Em números absolutos, o maior número de vacinados está em São Paulo (2,2 milhões), seguido por Minas (605 mil) e Rio (575 mil). Proporcionalmente, o Estado com a população mais vacinada é o Amazonas, onde 6,58% das pessoas receberam ao menos uma dose do imunizante. A menor proporção é a do Pará, com 1,74%.

Veja os dados de vacinação por Estado

UF

Número de pessoas vacinadas

Proporção em relação ao total da população do Estado

TOTAL

7.671.525

3,62%

AM

276.904

6,58%

SP

2.275.229

4,92%

DF

149.851

4,90%

RS

513.739

4,50%

MS

122.078

4,35%

PE

347.573

3,61%

CE

327.376

3,56%

RR

22.223

3,52%

AL

115.325

3,44%

ES

136.627

3,36%

BA

500.471

3,35%

RJ

575.332

3,31%

GO

231.947

3,26%

PB

127.264

3,15%

TO

49.105

3,09%

RN

105.608

2,99%

AP

25.633

2,97%

PR

331.934

2,88%

MG

605.225

2,84%

SC

204.275

2,82%

RO

47.994

2,67%

SE

61.270

2,64%

PI

84.827

2,59%

MT

89.843

2,55%

AC

22.101

2,47%

MA

170.967

2,40%

PA

150.804

1,74%

Marco Antônio Carvalho

Estadao Conteudo

