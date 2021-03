STJD rejeita pedido do Vasco para impugnar jogo com o Inter; clube vai recorrer

Por Estadão - Estadão 7

Advertisement

Advertisement

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) indeferiu nesta quinta-feira o pedido do Vasco para anular o jogo contra o Internacional, pela 36.ª rodada do Campeonato Brasileiro, em que o time perdeu por 2 a 0, em São Januário. A equipe carioca alegava erro de direito na validação do primeiro gol do clube gaúcho.

Continua depois da publicidade

A reclamação do Vasco é que o VAR não funcionou para revisar o gol marcado por Rodrigo Dourado. O clube carioca defende que o meio-campista do Inter estava impedido, o que não pôde ser verificado com o recurso do vídeo.

O presidente do STJD, Otávio Noronha, defendeu que não houve erro de direito, como alegava o Vasco, na decisão da arbitragem de validar o gol. Além disso, destacou que a decisão foi unânime. E mandou arquivar o caso.

Advertisement

“E se assim o é, mesmo se erro houvesse – o que não está a se afirmar – seria, certamente, de fato, e não de direito, o que impede, certamente, o recebimento deste procedimento de Impugnação de Partida”, afirmou Noronha. “Este STJD firmou, à unanimidade, o entendimento no sentido de que eventual equívoco na interpretação do chamado protocolo V.A.R., não enseja a anulação de partida”, acrescentou.

Continua depois da publicidade

O Vasco vai recorrer da decisão. Em nota oficial, o clube lamentou o veredicto e citou os diálogos entre os árbitros, para defender o argumento de que a partida deveria ser impugnada pelo tribunal. Mas se não tiver êxito em sua nova iniciativa, estará rebaixado á Série B pela quarta vez na história. “Ciente de seus direitos, a diretoria informa que o Vasco recorrerá da decisão e não desistirá da busca por justiça”, comunicou o clube.

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: (28) 3521-7726, [email protected].