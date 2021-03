Athletic Bilbao elimina o Levante e faz final com o Barcelona na Copa do Rei

Por Estadão - Estadão 2

Advertisement

Advertisement

Em um jogo muito equilibrado, o Athletic Bilbao precisou da prorrogação para derrotar o Levante e garantir vaga na decisão da Copa do Rei diante do Barcelona. O duelo em Valência terminou empatado por 1 a 1 nos 90 minutos, repetindo o resultado do primeiro duelo, o que levou a disputa para o tempo extra, vencido pelos bascos por 1 a 0.

Continua depois da publicidade

Com as duas equipes procurando o ataque e criando boas oportunidades, o Levante abriu o placar, aos 17 minutos, com um belo gol de Roger, que conseguiu encontrar espaço no meio de toda a zaga adversária para tocar com categoria.

O Athletic Bilbao foi em busca da igualdade e conseguiu o empate ainda no primeiro tempo em penalidade máxima muito bem cobrada por Raul Garcia, sem chances de defesa para o goleiro Aitor.

Advertisement

Agressivos o tempo todo, os times deixavam espaços em seus campos para contra-ataques e a disputa foi repleta de emoções. Após empate no tempo normal, a vaga na decisão foi obtida na prorrogação. Alex Berenguer carregou a bola pela intermediária e arriscou de fora da área. A bola desviou na zaga e “matou” o goleiro Aitor: 2 a 1.

Continua depois da publicidade

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: (28) 3521-7726, [email protected].