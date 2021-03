Guarani vence Botafogo em Ribeirão Preto e se reabilita no Paulistão

Por Estadão - Estadão 3

O Guarani contou uma dose de sorte para conseguir a sua primeira vitória no Campeonato Paulista. Nesta quinta-feira, o time campineiro foi até Ribeirão Preto e ganhou do Botafogo, por 1 a 0, no estádio Santa Cruz.

Essa por sinal, foi a primeira vitória do Guarani em 2021. Antes, o time amargava um jejum de oito jogos – sete derrotas e um empate -, sendo sete pelo Brasileiro da Série B e um pelo Paulistão.

Com os primeiros três pontos, o Guarani deixou a lanterna do Grupo D e chegou aos três pontos. No Grupo A, o Botafogo segue na terceira colocação, com apenas um ponto.

O jogo começou equilibrado com os dois times criando chances, mas o visitante teve a vida facilitada aos 21 minutos, quando Pará foi expulso após entrada dura em Pablo. O Botafogo passou a atuar com um jogador a menos. Depois disso, o time campineiro pressionou e esbarrou no goleiro Igor.

Na volta do intervalo, o Guarani continuou em cima do Botafogo e contou com a sorte para abrir o placar aos 16 minutos. Rodrigo Andrade chutou fraco, mas a bola desviou em Matheus Santos e entrou no canto direito de Igor.

Mesmo em vantagem, o time visitante continuou em cima e perdeu boas oportunidades com Romércio e Rafael Costa. Nos minutos finais, a partida ficou aberta, pois o Botafogo se lançou em cima do empate, mas o placar continuou o mesmo.

O Botafogo volta a campo na segunda-feira, contra a Ferroviária, às 19 horas, na Fonte Luminosa, em Araraquara. No domingo, o Guarani recebe o Red Bull Bragantino, às 15 horas, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. Os jogos são válidos pela terceira rodada.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 0 X 1 GUARANI

BOTAFOGO – Igor; Rodrigo Ferreira, Fabão (Judivan), Matheus Santos e Pará; Luan (Dudu), Vinícius Kiss, Emerson Santos e Marlon (Martinelli); Rafael Marques (Victor Bolt) e Michel (Yan Victor). Técnico: Alexandre Gallo.

GUARANI – Gabriel Mesquita; Matheus Ludke (Eder Sciola), Romércio, Airton e Bidu; Bruno Silva (Rodrigo Andrade), Índio e Tony; Pablo (Andrigo), Renanzinho (Eliel) e Rafael Costa. Técnico: Allan Aal.

GOL – Rodrigo Andrade, aos 16 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – José Claudio Rocha Filho.

CARTÕES AMARELOS – Michel (Botafogo); Bidu (Guarani).

CARTÃO VERMELHO – Pará (Botafogo).

LOCAL – Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP).

