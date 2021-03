UE e Itália bloqueiam exportação de vacinas da AstraZeneca para Austrália

Por Estadão - Estadão 5

A Itália bloqueou a exportação de vacinas da AstraZeneca contra a covid-19 para a Austrália, de acordo com pessoas ligadas ao assunto. A medida foi coordenada com a União Europeia, em uma mostra da crescente frustração no bloco com as entregas lentas de imunizantes pela empresa.

