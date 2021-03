Dólar cai com aval à PEC Emergencial em 1º turno e alívio nos juros de Treasuries

Por Estadão - Estadão 11

O dólar opera em queda forte em meio ao recuo dos juros dos Treasuries na manhã desta quinta-feira, após alta ontem, e com a aprovação em primeiro turno com folga (por 62 a 16) do texto-base da PEC do auxílio emergencial pelo Senado, que vota hoje o segundo turno da proposta.

No exterior, O índice DXY do dólar, que mede as variações da moeda americana frente a outras seis divisas relevantes, opera em leve alta, ampliando ganhos da sessão anterior, à medida que investidores observam os juros dos Treasuries, que subiram nesta quarta mas voltaram a cair desde a madrugada desta quinta-feira. Também são aguardados indicadores dos EUA (pedidos semanais de auxílio-desemprego e encomendas à indústria), além de comentários do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), Jerome Powell (14h05).

As commodities metálicas recuam, prejudicadas pelo avanço recente dos juros dos Treasuries, que, embora estejam em baixa hoje, seguem nos maiores níveis este ano.

Às 9h21 desta quinta, o dólar à vista caía 1,40%, a R$ 5,5841. O dólar futuro para abril cedia 0,60%, a R$ 5,590. Entre os Treasuries, o rendimento da T-note de dez anos diminuía a 1,461% (de 1,469%) e o do T-Bond 30 anos, a 2,2368% (de 2,251%).

Silvana Rocha

Estadao Conteudo

