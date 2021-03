Japão deve estender estado de emergência de Tóquio até 21 de março

Por Estadão - Estadão 7

Advertisement

Advertisement

Autoridades de Tóquio, no Japão, solicitaram ao primeiro-ministro Yoshihide Suga a extensão do estado de emergência na capital por duas semanas, já que não houve declínio de novas infecções. O primeiro-ministro respondeu que está considerando a proposta.

Continua depois da publicidade

Embora o Japão tenha suspendido o protocolo de estado de emergência para outras regiões, Tóquio ainda é um hotspot que o governo prefere manter sob controle devido às Olimpíadas no final do ano. Diante do cenário, o governo irá decidir sobre a extensão na quinta-feira, 4. As medidas de emergência de Tóquio vão até o final de semana.

A Grécia anunciou a extensão do bloqueio e apertou as restrições em Atenas e outras regiões afetadas para conter um aumento de novas infecções por covid-19. Segundo autoridades locais, o bloqueio na região de Atenas, que deveria terminar em 8 de março, foi estendido até 16 de março, afirmou o vice-ministro da Proteção Civil, Nikos Hardalias.

Advertisement

Autoridades gregas relataram 2.702 infecções em 24h na quarta-feira, 3, ante 2.353 na terça-feira, 2, o que representa a maior quantidade de registros diários registrados este ano.

Continua depois da publicidade

Médicos da Alemanha estão preocupados com a grande proporção de pessoas pertencentes a minorias étnicas entre os pacientes com coronavírus em tratamento intensivo. Na avaliação deles, há forte falta de comunicação adequada com as comunidades muçulmanas, em particular sobre os perigos da doença.

Lothar Wieler, chefe do Instituto Robert Koch, agência alemã de controle de doenças, confirmou que a questão foi discutida com consultores médicos seniores no mês passado, embora ele tenha enfatizado que a reunião foi informal. Wieler foi citado pela mídia alemã dizendo que o assunto era “tabu” para o governo alemão, que temia que o debate pudesse ser visto como racista. Como aponta o The Guardian, ele teria classificado a situação como “grande problema” que teve “implicações massivas” para o governo.

Na terça-feira, a Alemanha relatou 9.019 novos casos e 418 mortes por covid-19. A tendência nas infecções tem sido simular ao final de fevereiro, com o total de casos ativos diminuindo. No entanto, a contagem de óbitos ainda é considerada alta, mesmo que tenha diminuído nas últimas semanas.

Continua depois da publicidade

As autoridades alemãs se reunirão ainda hoje e devem prorrogar o bloqueio até 28 de março, além de anunciar algumas modificações nas medidas existentes.

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: (28) 3521-7726, [email protected].