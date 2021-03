Casa Branca retira indicação de Neera Tanden para Orçamento

Por Estadão - Estadão 7

A Casa Branca retirou nesta terça-feira, 3, a indicação de Neera Tanden como diretora do Escritório de Gestão e Orçamento dos Estados Unidos. Tanden enfrentava oposição bipartidária de senadores, devido a comentários anteriores que fez em suas redes sociais. É a primeira nomeação do governo do presidente Joe Biden que falha em angariar apoio para ser aprovada. A indicada comunicou sua decisão por meio de uma carta endereçada a Biden, na qual deixou clara a pequena chance de ser confirmada pelo Senado.

O democrata Joe Manchin havia afirmado publicamente que não apoiaria a nomeação, o que, com o Senado dividido, levaria a escolha a ter de conseguir apoio republicano. Entre os alvos das críticas da indicada em suas redes, estão os senadores republicanos Mitch McConnell, Ted Cruz e Susan Collins. A expectativa é de Tanden ocupe uma oposição no governo que não dependa de aprovação no Senado partir de agora.

Fonte: Dow Jones Newswires.

