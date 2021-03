Internacional anuncia o técnico Miguel Ángel Ramírez com contrato de dois anos

Por Estadão - Estadão 5

O Internacional anunciou, nesta terça-feira, que o espanhol Miguel Ángel Ramírez é o novo técnico da equipe gaúcha. O espanhol, de 36 anos, assinou contrato de dois anos e vai assumir o comando quando o elenco se reapresentar, após folga de dez dias com o fim do Campeonato Brasileiro.

“Feliz de estar aqui. Hoje se faz realidade. Estou feliz e esperançoso de que possamos ter uma linda aventura”, afirmou Ramírez em um vídeo do clube nas redes sociais. O treinador iniciou as negociações com o clube em dezembro, depois de Alessandro Barcellos se eleger presidente.

Ramírez também despertou interesse do São Paulo, que na época procurava um substituto para Fernando Diniz. Procurado, afirmou já estar acertado com o Internacional.

Nos dois meses em que esperou pelo fim do trabalho de Abel Braga, que terminou com o vice-campeonato brasileiro, Ramírez colocou uma pessoa de confiança nas categorias de base do Inter para observar a possibilidade de utilizar algum atleta.

Jovem, Ramírez iniciou nas categorias de base do Las Palmas, em 2004 e depois passou para o Alavés, em 2012, mesmo ano em que foi trabalhar na seleção do Catar, sempre nas categorias de base. Em 2018, foi para o Independiente del Valle e assumir o time principal em 2019 para conquistar a Copa sul-americana daquele ano.

