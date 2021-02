VÍDEO|Incêndio atinge posto desativado da Polícia Militar no bairro BNH, em Cachoeiro

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 88

Um incêndio, na tarde desta quinta-feira (25), atingiu a parte interna de um posto desativado da Polícia Militar, que fica em uma rotatória no trevo do bairro BNH, em Cachoeiro de Itapemirim. De acordo com populares, moradores em situação de rua utilizam o espaço.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e em pouco minutos as chamas foram controladas. Não houve feridos. Em nota, a Secretaria de Estado de Segurança (Sesp), informou que alguns móveis que estavam dentro do local foram consumidos pelo fogo e que o espaço está desativado há quatro ano.

Veja a nota na íntegra e, abaixo, o vídeo do incêndio:

