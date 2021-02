VÍDEO | Entregadores fazem manifestação após morte de motoboy atingido por veículo em Cachoeiro 

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 273

Dezenas de entregadores percorreram as principais avenidas de Cachoeiro de Itapemirim, na tarde desta sexta-feira (26), promovendo um buzinaço em protesto pela morte do motoboy Alexandre Marinho Brandon, atingido por um veículo na Linha Vermelha, na entrada do bairro IBC, na madrugada de hoje, enquanto realizada a última entrega da noite.

A revolta dos trabalhadores e colegas de Gel, como o rapaz de 25 anos era conhecido, é motivada pela suposta embriaguez do motorista que conduzia Volkswagen Fox Connect, já que ele teria sido flagrado ingerindo bebida alcoólica durante a comemoração do título do Flamengo, antes do acidente.

A Delegacia de Infrações Penais e Outras não confirmou a versão dos protestantes, e aguarda o término da confecção dos procedimentos policiais pelo setor de trânsito da Polícia Militar para repassar detalhes sobre o caso. Segundo o Corpo de Bombeiros, equipes de resgate foram acionadas às 1h para socorrer o trabalhador. Ele chegou a ser socorrido para a Santa Casa, mas não resistiu.

Populares contaram à polícia que antes de colidir com o entregador na contramão, o veículo capotou algumas vezes na via. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.

