Veja a classificação dos municípios capixabas no novo Mapa de Risco para Covid-19

Por Ana Glaucia Chuina

O novo Mapa de Risco Covid-19 do ES não apresentou alterações no quantitativo de cidades em risco alto, moderado e baixo para a doença em relação à última divulgação. Dos 78 municípios capixabas, 41 estão classificados em Risco Baixo e 36 estão em Risco Moderado. Somente o município de Piúma está classificados como Risco Alto.

No entanto, em relação à classificação, algumas cidades passaram de risco moderado para o baixo e outras de baixo para moderado; apenas Piúma, no Sul do Estado, continua em risco alto. O 46º Mapa terá vigência a partir desta segunda-feira (1º) e vai até o próximo domingo (7).

A Matriz de Risco de Convivência considera no eixo de ameaça: o coeficiente de casos ativos por município dos últimos 28 dias, além da quantidade de testes realizados por grupo de mil habitantes e a média móvel de óbitos dos últimos 14 dias. Já o eixo de vulnerabilidade considera a taxa de ocupação de leitos potenciais de UTI exclusivos para tratamento da Covid-19, isto é, a disponibilidade máxima de leitos para tratamento da doença. A estratégia de mapeamento de risco teve início no dia 20 de abril.

O Mapa de Risco segue as orientações dos boletins epidemiológicos do Ministério da Saúde e recomendações da equipe de especialistas do Centro de Comando e Controle (CCC) Covid-19 no Espírito Santo, que é composto pelo Corpo de Bombeiros Militar, Defesa Civil, Secretaria da Saúde (Sesa), Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). As decisões adotadas pelo Governo do Estado seguem parâmetros técnicos.

Confira a classificação de todos os municípios capixabas:

