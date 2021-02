Trabalhadores da rede privada de saúde de Cachoeiro começam a ser vacinados nesta segunda (1º)

Por Redação - Redação 48

Trabalhadores da rede privada de saúde de Cachoeiro começam a ser vacinados contra a Covid-19, nesta segunda-feira (1°), a partir das 13h, na Policlínica Municipal Bolívar de Abreu (Centro Municipal de Saúde).

Serão contemplados – conforme estabelecido na resolução 13/2021 da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), vinculada à Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) – os profissionais da saúde e de áreas administrativas e de apoio que atuam em estabelecimentos de saúde particulares, como clínicas (incluindo as odontológicas) ambulatórios, laboratórios, farmácias e outros locais.

Para o atendimento, além de levar o cartão de vacina e cartão do SUS ou CPF, o trabalhador terá de apresentar um dos seguintes documentos especificados na resolução, para comprovação: crachá junto a declaração do serviço de saúde onde atua; contracheque atual; contrato de trabalho; carteira de trabalho; carteira do conselho de classe junto a declaração do serviço de saúde onde atua.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, Cachoeiro recebeu, até o momento, 314 doses da vacina destinadas a esse público-alvo.

“Estamos avançando no atendimento, mas o município ainda não recebeu a quantidade de doses necessária para atendermos a 100% dos trabalhadores da saúde. Aguardamos o envio das doses restantes pela Sesa e, por isso, contamos com o apoio e a compreensão dos profissionais”, explica o secretário municipal de Saúde, Alex Wingler.

Ainda de acordo com o secretário, a escolha da sala de vacina da Policlínica Municipal para atendimento a esses profissionais se deve à sua localização estratégica, que facilita o acesso. A unidade funciona de segunda a sexta, das 7h às 16h.

Idosos de 80 a 84 anos

Também nesta segunda, Cachoeiro inicia a vacinação de idosos de 80 a 84 anos, a partir das 13h, na Policlínica Municipal. Nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) que possuem sala de vacina, o procedimento será iniciado na terça-feira (2).

O atendimento acontecerá de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Além do cartão de vacinas, será necessário apresentar CPF ou cartão SUS. É recomendável que o idoso esteja com um acompanhante.

No caso de idosos acamados ou em outras condições que impossibilitem a ida às salas de vacina, os familiares ou responsáveis devem entrar em contato com a unidade de saúde de referência, para que a equipe agende o atendimento domiciliar.

