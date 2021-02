Suzano prorroga inscrições para o Programa de Estágio Técnico em Cachoeiro

Por Redação - Redação 25

Advertisement

Advertisement

A Suzano, considerada uma das melhores empresas para trabalhar no Brasil pelo Great Place to Work (GPTW), prorroga as inscrições para o Plante o Futuro, seu Programa de Estágio Técnico. Os interessados que tiverem formação no ensino Técnico prevista a partir de abril de 2022 podem se candidatar por meio da plataforma https://jobs.kenoby.com/estagiotecnico.

Continua depois da publicidade

A companhia oferece mais de 150 vagas para atuação em Jacareí e Limeira, no estado de São Paulo, Belém (PA), Fortaleza (CE) e Mucuri (BA), além de Aracruz e Cachoeiro do Itapemirim, ambas localizadas no Espírito Santo.

Os selecionados para o Plante o Futuro – Programa de Estágio Técnico da Suzano atuarão principalmente na área Operacional Industrial, que contempla as atividades de manutenção e produção.

Valorizando cada vez mais a diversidade, a inclusão e o protagonismo, a Suzano busca para seu programa jovens que tenham 18 anos ou mais e estejam cursando nível técnico no período noturno em áreas prioritárias como Papel e Celulose, Química, Manutenção Mecânica e Elétrica, além de Logística, Segurança do Trabalho e áreas correlatas.

Continua depois da publicidade

Também são consideradas as habilidades comportamentais, destacando-se o (a) candidato(a) com perfil colaborativo, comunicativo, proativo e que acredita no poder de transformação.

Além de um plano de desenvolvimento, os novos talentos da companhia terão acesso a benefícios como bolsa-auxílio, assistência médica e seguro de vida, vale-refeição ou refeitório nas unidades industriais, além de vale-transporte ou fretado nas unidades industriais.

“Nosso principal objetivo é investir nos jovens talentos preparando-os para uma carreira operacional na Suzano, ao mesmo tempo que contribuímos para o desenvolvimento das comunidades locais de modo que consigamos aumentar o aproveitamento interno e, consequentemente, formar um banco de talentos para sucessão imediata”, salienta Ana Paula Giacomin, gerente executiva de Gente e Gestão da Suzano. “Acreditamos que para plantar o futuro que queremos, a colaboração e a troca de experiências são fundamentais, e o nosso programa proporciona justamente esse ambiente acolhedor no qual todos podem se desenvolver”, diz.

Advertisement

Continua depois da publicidade

O Plante o Futuro – Programa de Estágio Técnico da Suzano será 100% online e terá entre suas etapas apresentação pessoal, dinâmica de grupo e entrevista individual com o gestor da área.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: (28) 3521-7726, [email protected].