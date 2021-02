Sicoob Sul-Serrano faz prestação de contas a associados; veja as datas das reuniões virtuais

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 18

O Sicoob Sul-Serrano inicia, a partir da próxima terça-feira (2), a prestação de contas aos seus associados no Espírito Santo. Serão 14 reuniões virtuais, oportunidade em que serão apresentados os resultados da cooperativa financeira no ano de 2020. O Presidente do Sicoob Sul-Serrano, Cleto Venturim, destacou a importância da realização da prestação de contas de forma virtual no atual momento.

“A pandemia ainda não foi superada e a vacinação avança aos poucos no país. Esses encontros virtuais têm como objetivo manter a transparência do Sicoob ES com seus cooperados e preservar a saúde dos participantes, sem que ocorram aglomerações, o que não é recomendado pelas autoridades de saúde”, explica Cleto Venturim.

As reuniões serão transmitidas pelo aplicativo Sicoob Moob, disponível na Play Store e na App Store.

Crescimento dos ativos

No ano passado, a cooperativa ultrapassou a marca dos 76 mil cooperados, registrando uma média de mil novos associados por mês. A instituição financeira superou os R$ 2 bilhões em ativos, e chegou aos R$ 429 milhões de patrimônio líquido. O resultado superou os R$ 50 milhões.

A cooperativa financeira implantou medidas em 2020 para auxiliar pessoas e empresas impactadas diretamente pela pandemia, como a prorrogação e a renegociação de dívidas, além da liberação de novos créditos e oferta de linhas para empreendedores e para a manutenção de empregos.

Canais digitais

Em 2020, o Sicoob Sul-Serrano inaugurou três novas agências: Bela Aurora (Cariacica), São Pedro (Vitória) e Caxixe (Venda Nova do Imigrante).

Os cooperados também passaram a receber mais informações sobre os canais digitais que foram ampliados para atender os usuários durante a quarentena, como o aplicativo Sicoob, com mais de 140 funcionalidades, o internet banking e o WhatsApp (61) 4000-1111, que contam com uma assistente virtual para auxiliar os cooperados.

Prestação de contas Sicoob Sul-Serrano

Início: 2 de março

Quem pode participar: todos os associados ao Sicoob Sul-Serrano (conforme calendário de cada localidade)

Como baixar o aplicativo:

Play Store:

https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.sicoob.moob&hl=pt_BR&gl=US

App Store: https://apps.apple.com/br/app/sicoob-moob/id1446784675

Confira as datas das assembleias

02/03/2021 – Laranja da Terra

03/03/2021 – Venda Nova do Imigrante (Caxixe)

04/03/2021 – Venda Nova do Imigrante (Sede, São João de Viçosa e Vila Bethânia)

08/03/2021 – Divino de São Lourenço

09/03/2021 – Cariacica (Ceasa e Campo Grande)

10/03/2021 – Muniz Freire (Centro e Piaçu)

11/03/2021 – Marechal Floriano e Itacibá (Cariacica)

15/03/2021 – Cariacica (Bela Aurora)

16/03/2021 – Vitória (Agências da Enseada, Reta da Penha, Centro e Fernando Ferrari)

17/03/2021 – Iúna, Irupi e Ibitirama

18/03/2021 – Vitória (Jardim Camburi, Jardim da Penha, Avenida Vitória e Findes)

22/03/2021 – Vitória (São Pedro)

23/03/2021 – Brejetuba, Ibatiba e Conceição do Castelo

25/03/2021 – Afonso Cláudio e Pedra Azul

Sobre o Sicoob

O Sicoob é o maior sistema cooperativo de crédito do País. Aberto a empresas e a pessoas físicas, trabalha com produtos e serviços tipicamente bancários, com custos menores do que os do mercado. Os associados, que são donos do negócio, participam dos resultados e dispõem de tecnologia que facilita a movimentação. Além disso, têm a mesma segurança que os clientes de bancos comerciais, por meio do Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito (FGCoop).

Com operação no Espírito Santo, no Rio de Janeiro e na Bahia, o Sicoob ES tem mais de 400 mil associados. São sete as cooperativas filiadas: Norte, Leste Capixaba, Centro-Serrano, Sul-Serrano, Sul, Sul-Litorâneo e Sicoob Credirochas. O sistema atua em todo o Brasil, com 3,4 mil unidades, e atende 5 milhões de associados.

