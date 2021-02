Sesa registra 3º óbito de paciente do Amazonas transferido ao ES com Covid 

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 12

A Secretaria da Saúde do Estado do Espírito Santo (Sesa) informa que 33 pacientes transferidos do estado do Amazonas para o Espírito Santo permanecem sob os cuidados dos profissionais do Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, sendo 09 em UTI e 24 em enfermaria.

A Sesa lamenta o falecimento de paciente do sexo feminino, de 53 anos, ocorrido nesta terça-feira (02), às 5h30. A paciente apresentava comorbidade e já deu entrada na unidade em grave estado geral não resistindo ao tratamento, tendo ficado hospitalizada por 11 dias.

A família foi comunicada e serão adotados protocolos para liberação do corpo – processo de responsabilidade do Governo do Estado do Amazonas. Toda a atividade será acompanhada pela técnica representante do Governo do Estado do Amazonas que está em solo capixaba, além de profissionais do hospital (médico, assistente social e psicólogo).

