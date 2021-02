Senado aprova requerimento da senadora Rose de Freitas para ministro da Saúde esclarecer plano de vacinação

Por Wanderson Amorim - Wanderson Amorim 30

O Senado Federal aprovou no final da tarde desta quinta-feira (4), na primeira sessão deliberativa do ano legislativo, requerimento da senadora Rose de Freitas (MDB-ES) – RQS 97/2021 – para sessão de debates com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello.

Rose cobra explicações sobre a “falta de destreza” do Governo para enfrentar a pandemia de Covid-19, o que resultou no atraso do plano de vacinação.

“Nós vivemos das informações da mídia. É importante que ele (Pazuello) compareça, pois estamos em um dos piores momentos da pandemia”, ressaltou a senadora.

