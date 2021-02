Secretário de Saúde prevê terceira onda de Covid-19 para março e abril no ES

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 168

Advertisement

Advertisement

Com o fim do verão e o início do período frio, uma nova alta no número de casos de Covid-19 poderá ocorrer no Espírito Santo, informou, por meio das redes sociais, o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes. “Previmos que, pela sazonalidade das doenças respiratórias no ES, em março e abril uma nova fase de aceleração poderia ocorrer. A terceira onda da doença foi anunciada”, escreveu, no Twitter, na tarde deste sábado (27).

Continua depois da publicidade

Nésio informou ainda que, neste momento, o Estado vive um momento de queda no número de casos e estabilização das internações e óbitos pela doença. No entanto, escreveu o secretário, não adianta se apenas o Espírito Santo estiver com os números otimistas.

“Ainda que toda a nossa estratégia de enfrentamento esteja acertada, se o conjunto estratégico do país não tiver um novo rumo, apontar um novo caminho, e o país colapsar, o ES pode colapsar junto! Estamos entre o Sudeste e o Nordeste, regiões com maior número de casos.”

Ele também criticou o negacionismo à pandemia. “Não negamos a pandemia, nem a ciência, não praticamos charlatanismo com tratamentos irresponsáveis e que não funcionam. Em nenhum momento colapsamos. Nos prepararmos para situações críticas. A cada ciclo da pandemia desenhamos diversos cenários possíveis e nos preparamos.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: (28) 3521-7726, [email protected].