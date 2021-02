Secretaria de Cultura inicia exibição de vídeos sobre o Carnaval de Cachoeiro

Por Redação - Redação 2

O primeiro vídeo da série “Um carnaval de histórias – as várias faces do carnaval” já está disponível no canal da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult) de Cachoeiro no YouTube. O episódio conta com uma sequência de fotos antigas da comemoração no município, tendo como trilha sambas-enredo de agremiações carnavalescas cachoeirenses.

Serão exibidos, até a quarta-feira (17), oito vídeos montados pelo Arquivo Público Municipal de Cultura para mostrar diferentes aspectos da folia em Cachoeiro e pontos de vista de quem há anos participa dessa festa. As postagens serão feitas sempre às 16h.

O segundo vídeo, que será publicado nesta sexta (12), conta a história de Rosana Azevedo, que fala sobre a escola de samba Independentes do Aquidaban.

No sábado (13), é a vez de Jimmy Matias contar sua história e falar sobre confecção e desfile de fantasias de luxo. Já no domingo (14), Henrique Boaventura aborda sua trajetória de mestre-sala da escola de samba Explosão do Novo Parque.

Na segunda (15), Paulete e Jarbas falam sobre confecção de fantasias de luxo, desfiles, concursos e “bloco das piranhas”.

Na tarde de terça (16), a população poderá conferir dois vídeos. Os temas abordados serão a escola de samba Vem Quem Quer, apresentada por Dionísio Pereira da Silva Neto, Kátia Gracieli Silva e Gláucia Maria Silva, e fantasias de luxo, com George Rodrigues, Laís Maurício Andrade de Souza, Mauro Luiz Adriano e Cerly de Oliveira.

O encerramento da programação, na sexta (17), será por conta de Anclébio Júnior, contando sua experiência e as técnicas do Carnaval.

“O carnaval é maior festa popular do nosso país e, de qualquer jeito, tem que ser comemorado. Se não podemos nos encontrar, a gente celebra virtualmente e reforça essa data tão especial para a população. Esperamos que ano que vem a gente consiga voltar com a nossa programação nas ruas, mas, enquanto isso, aproveitem a série de vídeos, que foi produzida com muito carinho”, afirma a secretária municipal de Cultura e Turismo, Fernanda Martins.

Serviço

Onde: Canal Semcult Cachoeiro , no YouTube

Horário: A partir das 16h

Dia: 11 a 17 de fevereiro

