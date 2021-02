Rio transborda e causa alagamentos e prejuízos a moradores do interior de Cachoeiro

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 852

Advertisement

Advertisement

Moradores das comunidades de Pacotuba e Coutinho, no interior de Cachoeiro de Itapemirim, amanheceram com ruas, casas e comércios tomados pelas águas neste domingo (21). Ainda na noite de ontem, equipes da Defesa Civil por meio de carro de som avisaram a população ribeirinha sobre o perigo de possíveis alagamentos.

Continua depois da publicidade

Segundo o monitoramento, às 9h deste domingo (21), o nível do rio estava 2,55 metros acima do normal. De acordo com o coordenador do órgão, Elio Carlos Miranda, o aguaceiro que deve chegar durante a manhã de hoje é menor do que o registrado até o momento. A tendência, não havendo mais chuvas nas próximas horas, é que o nível do Itapemirim recue.

Além dos distritos, o aviso foi emitido para moradores dos bairros Coronel Borges, Baiminas, Arariguaba e Álvaro Tavares/União, mas, essas regiões não tiveram registros de alagamentos, segundo informou a Defesa Civil, que vigiou a elevação do nível do ribeiro durante toda madrugada.

O alerta foi emitido após a sinalização do grande volume de água que desceria das cabeceiras do Rio Itapemirim ainda durante a alvorada, já que muitos municípios do Caparaó, onde ficam as nascentes, já estavam tomados pelas águas e com chuvas volumosas.

Continua depois da publicidade

É importante que a população permaneça em estado de atenção e acompanhe o comportamento do rio durante o dia. Em casos de urgência, entrar em contato pelo telefone (28) 98814-3497.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: (28) 3521-7726, [email protected].