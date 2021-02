Revalida: seleção para elaboradores de itens recebe inscrições até 14/02

Por Redação - Redação 7

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) está com processo seletivo aberto para elaboradores e revisores de itens para o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida). A seleção é para Professores da educação superior dos cursos de Medicina. As inscrições podem ser feitas até o dia 14 de fevereiro, pelo Sistema BNI.

De acordo com o Inep, o processo seletivo é voltado à elaboração e à revisão dos itens que abordam conteúdos referentes à Medicina para compor o Banco Nacional de Itens (BNI).

Para a candidatura, o edital traz requisitos como: ser professor de instituições de educação superior em exercício nos cursos de graduação de Medicina, exercer ou ter exercido atividade docente nos últimos 24 meses e possuir disponibilidade para as atividades desenvolvidas no âmbito do BNI.

No momento da inscrição, os candidatos devem especificar para qual área está se inscrevendo (clínica médica, cirurgia geral, pediatria, ginecologia e obstetrícia, medicina de família e comunidade/saúde coletiva).

O Inep alerta que os inscritos que não comprovarem as informações declaradas terão a inscrição cancelada e não poderão participar de qualquer processo de seleção ou de outras chamadas públicas do Inep pelo período de dois anos.

Revalida

Aplicado pelo Inep desde 2011, o Revalida busca regularizar, no Brasil, o diploma de graduação em Medicina expedido no exterior. As referências do exame são os atendimentos no contexto de atenção primária, ambulatorial, hospitalar, de urgência, de emergência e comunitária, com base na Diretriz Curricular Nacional do Curso de Medicina, nas normativas associadas e na legislação profissional.

O objetivo é avaliar as habilidades, as competências e os conhecimentos necessários para o exercício profissional adequado aos princípios e às necessidades do Sistema Único de Saúde (SUS). A revalidação do diploma é atribuição das universidades públicas que aderirem ao instrumento unificado de avaliação representado pelo Revalida.

* Com informações do MEC

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

