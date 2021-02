Renato Casagrande se encontra com presidente do Senado para alinhar investimentos no ES

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 18

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, se reuniu com o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, na manhã desta segunda-feira (22), em Brasília (DF). O encontro tratou dos esforços coletivos para aquisição de novas doses da vacina contra o novo Coronavírus (Covid-19) e também sobre investimentos na malha ferroviária do Estado. Os senadores capixabas Rose de Freitas e Fabiano Contarato acompanharam a reunião.

De acordo com Casagrande, o objetivo da reunião foi somar esforços para a aquisição de doses, por meio do Fórum dos Governadores, para acelerar o Plano Nacional de Imunização. “O presidente Rodrigo Pacheco está muito envolvido no cronograma das vacinas, está ouvindo e tentando ajudar. O debate que estamos fazendo no Fórum dos Governadores é de ajudar, pois muitos governadores têm interesses em adquirir vacinas e colocar essas doses no PNI. O Governo Federal e o Ministério da Saúde querem que o PNI seja controlado por eles e não nos opomos a isso”, relatou Casagrande.

Segundo o governador, o interesse é em encontrar mais vacinas além das que já têm contrato com o Ministério da Saúde. “Se encontrarmos fornecedores e que o Governo Federal não tenha interesse em negociar, nós iremos adquirir. Vacinar o mais rápido possível é fundamental, pois estamos perdendo mais de mil vidas por dia no Brasil. Se conseguirmos adquirir essas vacinas e adiantarmos em 60 dias o PNI, estaremos salvando 60 mil vidas”, disse.

Casagrande explicou que as doses compradas pelos governos estaduais seriam entregues ao Ministério da Saúde para que possa ser feita a distribuição a todos os Estados.

Ainda na reunião, o governador e os senadores capixabas trataram sobre o Corredor Centro-Leste, uma demanda importante para o Estado, que teria sua malha ferroviária interligada com o restante do País, caso sejam realizados investimentos com a renovação da outorga da Ferrovia Centro Atlântica (FCA).

“Está em discussão a renovação da outorga da Ferrovia Centro Atlântica. É a maior malha ferroviária do Brasil e que faz a conexão do corredor Centro-Leste. Temos interesse em investimentos importantes para Goiás e, em especial, Espírito Santo e Minas Gerais, para que não fiquemos isolados da malha ferroviária nacional. Rodrigo Pacheco é mineiro, conhece bem nossa pauta e queremos que parte dos recursos da outorga seja alocada para fechar esses gargalos, aumentando assim a competitividade da ferrovia”, comentou Casagrande.

