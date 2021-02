"Queremos testar em massa a população", diz governador do ES

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 51

Em um pronunciamento na tarde desta sexta-feira (26), o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, disse que 62 mil testes para detectar o novo coronavírus serão entregues aos municípios capixabas. Os itens foram doados pela Organização Pan-Americana da Saúde (Opas). Além disso, segundo o governador, o Estado está comprando outros 250 mil testes.

“Queremos testar em massa a população. Todos os que têm sintomas serão testado. Isso vai servir para isolar as pessoas que estão com o vírus ou aquelas que tiveram contato com elas”, disse o governador, afirmando ainda que as cidades vão receber quatro mil oxímetros nos próximos dias, uma forma de acompanhar a progressão da doença.

Segundo Casagrande, entre 18 e 20 pessoas perdem a vida por dia no Estado, em média. Por outro lado, há controle no número de leitos ocupados, mas essa não é uma situação que permite um afrouxo no combate à pandemia. “Mais de 20 Estados no país estão com dificuldade de leitos. Recebemos pacientes do Amazonas, de Rondônia, e acompanhamos a angústia de tantos Estados que, ou já entraram em colapso ou estão prestes a entrar. Isso mostra que a pandemia está crescente e que o Espírito Santo não está isento de também ter uma situação mais grave e transmissão mais intensa”, avalia.

Sobre a vacina, Casagrande informou que espera que a distribuição se normalize em março, mas não descartou a possibilidade de o Estado comprar os imunizantes. “Estamos buscando contato com laboratórios, mas não existe vacinas à disposição para comprar. Se tiver, vamos comprar e adiantar o cronograma do Ministério da Saúde”.

