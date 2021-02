PRF deflagra Operação Carnaval nas rodovias federais que cortam o ES

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 32

Policiais rodoviários federais iniciam a partir das 00h desta sexta-feira (12), a Operação Carnaval no Espírito Santo e em todos os estados brasileiros. A ação se estenderá até a noite da quarta-feira de cinzas (17). Segundo a PRF, a operação visa diminuir acidentes muitos comuns nessa época do ano, além de reduzir a violência no trânsito.

No Espírito Santo, a operação tem como finalidade a diminuição dos números de acidentes graves, feridos e mortos durante o período onde tradicionalmente ocorre aumento do fluxo de veículos e passageiros nas estradas, elevando o risco de acidentes.

De acordo com a PRF, haverá aumento do efetivo nas rodovias durante o feriadão.

A fiscalização estará direcionada a práticas perigosas no trânsito, como ultrapassagem indevida, embriaguez ao volante, não utilização do cinto de segurança, transporte inadequado de crianças, não uso do capacete, excesso de velocidade e manuseio do celular durante a condução de veículos.

Mais segurança

Serão desenvolvidas também atividades educativas voltadas para os ciclistas, pedestres, passageiros de ônibus coletivos interestaduais e cinema rodoviário, que buscam a conscientização dos motoristas e usuários que trafegam nas rodovias federais.

Historicamente, durante o feriado de carnaval, os dias de maior movimento nas rodovias são na sexta-feira à tarde, sábado pela manhã, terça-feira à tarde e quarta-feira pela manhã.

