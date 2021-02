Por que a sua empresa precisa de um especialista em Google Ads?

Por diagramacao - diagramacao 3

A sua empresa não está tendo o retorno desejado com campanhas PPC (Pay-Per-Click)? Há algumas alternativas que podem auxiliar, por exemplo, a criação de estratégias com a ferramenta do Google Ads para que as campanhas tenham um alcance maior e, consequentemente, resultem em mais vendas. Porém, é importante ter alguém que te ajude nesse projeto, um especialista em Google.

O especialista em Google irá auxiliar a criar estratégias que atendam os objetivos da organização, por um custo mais baixo e efetivo.

Segundo uma pesquisa da Word Stream, para cada US$ 1,00 gasto em Google Ads, o retorno é de US$ 2,00. O ROI (Retorno sobre o Investimento) de qualquer negócio quando se trata de publicidade digital é a principal fonte de lucro. Por isso, é tão importante ter uma pessoa que entenda as métricas utilizadas por essa ferramenta.

Um especialista do Google Ads, como a Sinnapse, te ajuda a alcançar um alto desempenho em campanhas PPC. E, o mais importante, por um custo baixo! Caso a estratégia escolhida não esteja surtindo o efeito necessário, o especialista irá traçar outras ideias para que a empresa atinja o objetivo.

Além disso, auxilia na identificação de melhorias em áreas da empresa e na campanha, fornecendo ainda soluções para valorizar o seu ROI.

Para você entender a importância do tema e como aplicar no seu negócio, continue nesse artigo. Aqui você verá:

O que faz um especialista Google;

Principais processos no gerenciamento de campanhas ;

Vantagens de contratar um especialista ;

Vantagens do Google Ads .

O que faz um especialista:

Para que você possa contratar uma empresa especialista em Google Ads, primeiro é necessário saber e entender, exatamente, o que ela faz e como pode te ajudar nas campanhas de PPC.

Cria estratégias e metas – Sempre baseado nos objetivos da campanha. Detalha as táticas a serem adotadas para atingir as finalidades a lmejadas pela sua empresa. Analisa os dados diariamente e produz relatórios mensais para análise do desempenho das campanhas .

Lança novas campanhas – As campanhas de pesquisa são o tipo mais popular de anúncio. Por isso, o especialista fará pesquisas sobre palavras-chave e identificar á quais são as que valem segmentar. No entanto, existem outros tipos de campanha, basta saber qual o melhor para o seu negócio .

Gerenciamento de Campanhas – O especialista gerenciará e otimizará as campanhas, tudo seguido por uma análise semanal e mensal .

Relatórios de desempenho – Como mencionado antes, o especialista realiza relatórios para que possa acompanhar o desempenho da campanha. A partir dessa análise é possível saber se a estratégia está dando os resultados esperados ou se é necessário mudar a abordagem.



Principais processos no gerenciamento de campanhas :

Conforme vimos no item anterior, o especialista é responsável pela estratégia e tudo o que envolve a campanha, baseado nas metas da empresa. Neste tópico, vamos focar mais no gerenciamento das campanhas, pois há diferentes tipos de anúncios que podem ser feitos. Neste caso, as de PPC.

Pesquisa e seleção de p alavras-chave – Essencial para encontrar palavras relevantes para o seu público-alvo. Além de identificar quais geram bom ROI e quais trazem prejuízo .

Criação de Anúncios e páginas de destino – Importante serem relevantes para o público e , assim, ter uma boa taxa de cliques . As páginas de destino, considerando as palavras-chave, geram naturalmente um impacto na taxa de conversão .

Realização de testes e melhorias – A execução de testes oferece ao especialista uma lista de possíveis melhorias para aumentar os resultados gerados pela campanha PPC .

Monitoramento e geração de relatório – É possível fazer uma integração das ferramentas para um monitoramento mais assertivo, por exemplo, utilizando o Google Analytics . Dessa forma, é possível verificar se os objetivos da campanha estão sendo alcançados.



Vantagens de contratar um especialista:

Ao passo que vamos nos familiarizando com o trabalho do time especialista da Sinnapse, por exemplo, também precisamos colocar na balança todas as informações e entender que tipo de benefícios a empresa terá com a chegada dessa equipe especialista em Google Ads.

Menor custo por Lead – Sem criar anúncios relevantes é difícil diminuir o custo para a aquisição dos Leads . Crie conteúdo com técnicas de persuasão que faça o público clicar logo de cara . Também é importante construir audiências com base nos interesses dos usuários. Por exemplo, uma perfumaria pode segmentar anúncios para consumidores que demonstram interesse, na internet, por maquiagem .

Mais vendas – Se você consegue aumentar o alcance da campanha e ter mais relevância é possível gera r clique s e, consequentemente, a s vendas aumenta m.

Alto retorno sobre o investimento (ROI) – Apesar de o Google Ads não ser um bicho de sete cabeças, é necessário entender as ferrament as presentes para que você possa tirar o máximo de proveito. Sem esse entendimento, muitas pessoas perdem dinheiro. Por é m, ao contra tar um especialista o seu custo será mais baixo e o retorno tende a ser maior .

Resultados rápidos – Essa é uma das principais vantagens do tráfego pago, a velocidade. O especialista te a uxilia a gerar mais leads e ter mais vendas praticamente na mesma semana em que é contratado . Mas é importante sempre ser cauteloso e estudar bem a estratégia escolhida.



Vantagens do Google Ads:

E por que usar o Google Ads? A Sinnapse te explica: o Google é a maior ferramenta de busca da atualidade. Portanto, é a plataforma em que todos queremos estar e desejamos ter os nossos anúncios. Ao usar o Ads, o seu negócio irá se beneficiar da integração entre os mecanismos. Trazendo uma maior otimização para o trabalho da sua empresa.

Posicionamento da marca – D ivulgar o seu produto, ou serviço em uma plataforma do tamanho do Google gera grande engajamento da marca. Além de dar oportunidade de aparec er na frente dos concorrentes .

Economia – Entender o Ads é de extrema importância para que as campanhas possam ser criadas para atender às metas por um baixo custo. Por isso , também é importante ter um especialista. Caso não entenda a ferramenta , pode ter um alto prejuízo .

Tomada de decisão – Análises pós – campanha te dão uma visão mais clara de como os anúncios estão sendo recebidos pelo público-alvo . Dessa forma, facilita a tomada de decisão e a empresa consegue entender qual o melhor caminho a ser seguido .

Porém, para que o cliente fique satisfeito e tenha um bom retorno, é necessário ter um especialista que te dê todo o suporte. Alguém que entenda todas as métricas é essencial, assim a empresa não corre riscos com um alto investimento.

A montagem de anúncios é cheia de detalhes, com o auxílio do especialista você não precisará ficar preso acompanhado os resultados. A melhor estratégia é centralizar esse trabalho em quem tem foco e conhecimento total neste segmento.

A Sinnapse é uma agência de publicidade especializada em Marketing Digital. O nosso objetivo é otimizar as campanhas da sua empresa, de maneira prática e que gere resultados. Com o Google Ads, podemos alcançar e criar novos objetivos para o seu negócio.

