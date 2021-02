Polícia recupera carro de mulher baleada durante tentativa de latrocínio em Marataízes

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 128

Policiais militares recuperaram horas depois do crime, a Fiat Toro levada durante uma tentativa de latrocínio na Barra do Itapemirim, em Marataízes. A dona do veículo foi baleada no ombro pelo criminoso na manhã desta quinta-feira (4),

O carro foi encontrado em uma estrada de chão na localidade de Campo Acima, em Itapemirim e removido à Delegacia Regional de Itapemirim para ser periciado.

Segundo a PM, ao estacionar o veículo próximo a uma praça, a mulher foi rendida por um homem armado. Ela entregou as chaves ao bandido, e assustada, correu. Momento em que foi baleada.

O tiro transfixou o ombro da vítima, que permanece internada, mas não corre risco de morrer. A Polícia Civil investiga o caso.

