PM flagra aglomerações e realiza operação em bares de Guaçuí e Divino de São Lourenço

Diversas aglomerações foram flagradas pela Polícia Militar próximas a bares de Guaçuí e Divino de São Lourenço, bem como grupos de jovens nas ruas sem usar a máscaras. A ação fez parte da Operação Carnaval iniciada nesta sexta feira (12).

Os militares atuaram dispersando as aglomerações e orientando os proprietários quanto à necessidade de cumprimento dos decretos estadual e municipais vigentes que proíbem qualquer tipo de festividades e restringem o horário de funcionamento dos bares.

A operação Carnaval, deflagrada em toda área de atuação do 3°BPM, conta com emprego de todo o efetivo, que atuará no policiamento ostensivo e preservação da ordem pública com atenção especial na prevenção à pandemia do novo coronavírus.

