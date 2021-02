Pirarucu de aproximadamente 50 kg é pescado no Rio Itapemirim em Cachoeiro; veja vídeo

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 1004

Parece história de pescador, mas é verdade! Um pirarucu, peixe que geralmente é encontrado na bacia Amazônica, mais especificamente nas áreas de várzea, onde as águas são mais calmas, foi pescado na manhã deste domingo (7) no rio Itapemirim, em Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com o pescador, ele foi fisgado no anzol, mas foi necessário a ajuda de mais três pessoas para ajudar a tirá-lo da água. O peixe foi capturado nas margens do rio, no bairro Baiminas e é considerado um dos maiores peixes de águas doces fluviais e lacustres do Brasil.

