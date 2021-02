Parque Nacional do Caparaó será reaberto para visitação neste sábado (13)

Por Redação - Redação 32

Após um ano fechada por causa das chuvas e pandemia, a portaria do Parque Nacional do Caparaó (Parna), localizada no distrito de Pedra Menina, em Dores do Rio Preto, será reaberta para receber visitantes a partir deste sábado, dia 13. De acordo com o presidente do Circuito Caparaó, Marcelo Sanglard, o uso de máscaras será obrigatório, o distanciamento social deverá ser mantido e apenas 80 pessoas poderão entrar por vez no parque. Durante entrevista ao programa Aqui nas Cidades, que foi ao ar na quarta-feira (10), ele também falou sobre o trabalho cooperativo e voluntário de reconstrução de estradas e estruturas destruídas em 2020.

A portaria ficará aberta todos os dias da semana (exceto às quartas-feiras) e a visitação poderá ser feita entre 8h e 16h. Excepcionalmente na próxima quarta-feira (17), por causa do feriado de Carnaval, a visitação será liberada. Por enquanto os visitantes não poderão entrar de carro no local e será permitido acesso apenas à Casa Fria, Macieira, Cachoeira dos Sete Pilões e Cachoeira do Aurélio (incluindo o Mirante do Aurélio). O camping e o restante dos atrativos permanecerão fechados.

Além da limitação de pessoas, horário e exigência de máscaras, nas áreas comuns como estacionamentos, trilhas, estradas e acampamentos, o distanciamento deverá ser de pelo menos dois metros entre pessoas. Para evitar aglomeração, fazer churrasco está proibido por enquanto, apenas o piquenique em família está liberado.

Recuperação do Parque

Marcelo Sanglard explicou que esta abertura para visitação só será possível graças a ajuda dos colaboradores e de todos voluntários envolvidos no trabalho de recuperação das estradas e da estrutura.

“Em janeiro do ano passado houve uma precipitação de chuvas muito grande num período curto, a estrada foi afetada pela enxurrada, prejudicando o acesso à Casa Queimada. Uma semana depois já reunimos um grupo improvisado para tentar fazer alguma coisa e minimizar os impactos da chuva”, explicou Marcelo.

Apesar do esforço da equipe, o trabalho não era apenas braçal, mas também estrutural. O diagnóstico veio através de um engenheiro do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), que gere o Parna Caparaó, que orçou um investimento de R$ 5 milhões em obras de reparação e infraestrutura.

“Como o volume de obras era muito grande, então nós começamos mesmo assim trabalhando Junto dos Brigadistas e do grupo Amigos do Parque. Nós restauramos três pontes a custo zero. Conseguimos doação da madeira e do frete, reduzindo assim o investimento ao mínimo. Em outro relatório, dessa vez feito por uma brigada do Exército, foi apresentado o custo de R$ 500 mil para recuperação do parque. Graças ao empenho coletivo e dos voluntários, trouxemos de R$ 5 milhões para apenas R$ 500 mil o investimento para recuperação das áreas afetadas”, contou o presidente do Circuito Caparaó, Marcelo Sanglard.

Importante lembrar que os visitantes deverão retornar com todo o lixo que produzirem e eliminá-lo fora do Parque. Medida fundamental para manter o local limpo e evitar o acúmulo de materiais que possam estar contaminados.

Clique AQUI e acompanhe a entrevista na íntegra

Fotos da destruição e trabalho dos voluntários:

