Pandemia intensifica habilidade do Departamento de RH na promoção de equilíbrio nas empresas

Dentro de uma empresa, o gestor de Recursos Humanos (RH) tem o desafio de lidar diretamente com o equilíbrio entre o contratante e o funcionário, além dos trâmites burocráticos relacionados à profissão. É preciso ter sensibilidade para perceber problemas pessoais ou coletivos que possam interferir na atuação dos colaboradores.

Na pandemia, principalmente, o departamento de RH passou a ser visto como um aliado das organizações no desenvolvimento de estratégias para alcançar os resultados estabelecidos de forma a ajudar colaboradores e gestores neste período em que os profissionais precisaram se adequar ao trabalho em casa.

A atuação do gestor de Recursos Humanos ganhou mais intensidade e protagonismo, uma vez que as incertezas trazidas pelo cenário vivido mundialmente aflorou sentimentos como ansiedade e medo, e foi preciso garantir o bem-estar mental dos colaboradores.

Essa combinação de sensações faz com que algumas pessoas tenham mais dificuldade em desenvolver suas atividades profissionais. Nesse contexto, o RH tem o papel de influenciar e desenvolver nas lideranças uma aproximação entre as equipes com foco na humanização das relações.

Quem vive esse desafio é o gestor de Recursos Humanos Ícaro Borges, 28. À sua rotina ele precisou acrescentar o cuidar com o emocional para estar preparado psicologicamente para o momento. “Eu tinha uma imagem muito diferente do RH, que para mim era só um Departamento Pessoal. Hoje sei que a Gestão de Recursos Humanos é uma das profissões mais desafiantes que existem, pois temos que gostar muito de lidar com as pessoas. Mesmo com muitos desafios, adversidades, é gratificante ajudar as pessoas a crescerem. Isso faz com que você cresça muito pessoal e profissionalmente, tendo empatia e sensibilidade”, avalia.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

