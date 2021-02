Operação integrada em Presidente Kennedy apreende materiais furtados e aves silvestres

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 21

Uma operação integrada apreendeu produtos furtados e pássaros silvestres nesta quarta-feira (24), em Presidente Kennedy. A ação aconteceu com participação de policiais militares, policiais civis, guardas municipais de Kennedy e guardas municipais de Marataízes.

As apreensões ocorreram no Centro do município, em duas residências. Um cão farejador ajudou nas buscas. Segundo a PM, em uma das casas foram encontrados um sanhaçu e dois coleiros, sem autorização e anilhas, ou seja, capturados de forma ilegal; dois celulares provenientes de roubos; e uma caixa de som automotivo com três cornetas, também furtada.

Ainda segundo a polícia, os equipamentos e aves podem terem sido usados como pagamentos de dívidas de drogas.

Na outra residência alvo da operação, não havia ninguém no local e nada ilícito foi encontrado. O dono da casa onde estavam os materiais apreendidos não estava na residência e não foi localizado, mas, a esposa dele foi levada para a Delegacia de Presidente Kennedy para prestar esclarecimentos, já que foi conivente com a entrada destes produtos e animais na casa.

