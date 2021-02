Novo amor: produtor musical é apontado como novo namorado de Flordelis

Por Redação - Redação 83

Entre pessoas próximas a Flordelis, não se comenta outra coisa. A deputada federal, acusada de ser a mandante do assassinato do ex-marido, o pastor Anderson do Carmo, tem um novo amor. Em sua festa de aniversário de 60 anos, que reuniu alguns de seus filhos e netos, na última sexta-feira, a presença do produtor Allan Soares chamou atenção. Os dois chegaram a posar juntos, abraçadinhos, na mesa do bolo. O eleito também estava presente ao culto, no Ministério Cidade do Fogo, realizado na manhã de domingo em homenagem ao aniversário da pastora. Allan sentou-se na primeira fila, gravou vídeos e depois deixou o local acompanhado da deputada.

Evangélico, Allan Soares tem 25 anos e trabalha como produtor artístico de cantores do segmento gospel. Ele e Flordelis se conhecem pessoalmente há pelo menos três anos. Em agosto de 2018, Allan postou uma foto do encontro com a pastora e Anderson, durante uma visita do então casal a Macaé, sua cidade natal.

Desde que o nome de Flordelis foi parar no noticiário policial, o produtor sempre fez questão de defendê-la publicamente através de suas postagens nas redes sociais. Eles foram se aproximando mais nos últimos meses, e os encontros foram ficando mais frequentes. Entre os amigos, o que se diz é que o romance entre eles teria ficado sério a partir do começo deste ano.

