Nível do Rio Itapemirim, em Cachoeiro, começa a recuar; acompanhe o monitoramento em tempo real

Às 17h30 deste domingo (21), o nível do Rio Itapemirim marcava 2,46 metros acima do normal, indicando recuo do volume de água que às 14h chegou a marcar 2,72 metros.

A Defesa Civil Municipal por meio de um sistema do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) instalado no afluente de Cachoeiro acompanha as medições em tempo real e divulga a metragem de hora em hora, sendo possível se antecipar em caso de uma possível inundação.

Além disso, as equipes trocam informações constantes com as coordenadorias dos outros municípios da região, em especial, os que ficam no Caparaó, onde ficam as nascentes do Itapemirim.

Para acompanhar em tempo real as medições da superfície do rio clique aqui

