Musa do Flamengo comemora título com fotos quentes; veja 

Rosângela de Jesus, atual musa do Flamengo, é só alegria após a conquista do Campeonato Brasileiro de 2020. Na noite de ontem o rubro-negro carioca sagrou-se campeão da disputa, que teve o seu final adiado devido à pandemia do Covid-19.

Para comemorar a conquista, a musa decidiu fazer um ensaio pra lá de provocante. À bordo de uma lingerie vermelha com partes transparentes a beldade foi pura ousadia.

“Meu mengão merece. Foi uma conquista difícil, decidida nos último minutos, mas que trouxe toda a alegria à nossa nação”, disse durante o ensaio.

O título do Flamengo veio após a derrota para o São Paulo, porém o Internacional, que estava disputando o título e seria campeão caso derrotasse o Corinthians, não conseguiu a vitória. Para completar o time gaúcho ainda teve um gol anulado no último minuto.

“Foi muito sofrimento, quase morri com o gol do Internacional, que iria nos tirar o título no último minuto, mas que foi anulado. Posso dizer que dei sorte demais para o mengão. Eu sou pé quente!”, disparou totalmente eufórica após a conquista.

Esse foi o oitavo título nacional do Flamengo

