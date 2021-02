Mulher é presa com drogas, arma e mais de 450 munições em Vila Velha

Por Redação - Redação 28

Advertisement

Advertisement

Uma mulher foi detida por policiais militares da Força Tática do 4° Batalhão após as equipes localizarem drogas e munições na casa da suspeita, no bairro Rio Marinho, em Vila Velha, na tarde do último domingo (07).

Continua depois da publicidade

Os militares realizaram o patrulhamento na região quando receberam a denúncia de que uma mulher teria descido de um veículo de aplicativo em frente a uma residência com duas mochilas que tinham um forte odor de maconha. Ainda segundo a denúncia, a suspeita teria entrado na casa que era utilizada para o preparo e venda de entorpecentes.

Diante da informação, foi solicitado apoio e ao chegar no endereço da denúncia, às equipes policiais visualizaram pela janela da frente da casa, que estava aberta, uma grande quantidade de drogas.

Devido ao fato, os militares pularam o muro da casa, e encontraram as mochilas em um dos quartos. Uma continha 229 munições calibre 380 e 227 calibre 9mm. A outra tinha sete tabletes de maconha. No chão do quarto os policiais apreenderam 314 pinos de cocaína, 449 buchas de maconha, duas balanças de precisão e material para o embalo da droga.

Continua depois da publicidade

Foi solicitado apoio de outras viaturas para auxiliar nas buscas e cerco no local. Na casa onde foi encontrado o material ilícito, uma mulher com as mesmas características da denúncia autorizou a entrada dos policiais. Durante as buscas, foi localizado no chão da sala, atrás de um espelho, uma pistola carregada com 18 munições, um carregador sobressalente e uma balança de precisão. No quarto foi encontrada a quantia de R$ 1.334,00 em espécie, três comprovantes bancários e um caderno com anotações do tráfico.

A mulher foi detida e encaminhada para a Delegacia Regional do município juntamente com o material apreendido.

Advertisement

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.