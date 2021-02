Motorista fica ferido após tombar carreta na Pedro Cola em Venda Nova do Imigrante

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 680

Advertisement

Advertisement

O motorista de uma carreta carregada com chapas de granito precisou ser levado ao Hospital Padre Máximo neste sábado (20) depois que o veículo tombou em um trecho da Rodovia Pedro Cola, próximo ao Trevo de Santa Luzia, em Venda Nova do Imigrante.

Continua depois da publicidade

Populares que passavam pelo local levaram o condutor para a unidade hospitalar com ferimentos leves. À polícia, o homem contou que seguia sentido Castelo a Venda Nova, quando ao fazer a curva após o trevo sentiu o último eixo tombar, puxando o restante da carreta ao chão.

Continua depois da publicidade

Bombeiros foram acionados para fazer a limpeza da via, já que o tanque de óleo estava com vazamento. A retirada do veículo às margens da rodovia ficou sob responsabilidade do motorista que acionou o serviço de guincho e removeu a carreta no fim da tarde de hoje.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: (28) 3521-7726, [email protected].