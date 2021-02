Moradores Recanto do Sol, em Anchieta, terão quadra poliesportiva reformada

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 3

Advertisement

Advertisement

O prefeito de Anchieta, Fabrício Petri, autorizou hoje (02) o início das obras de reforma da quadra poliesportiva da comunidade de Recanto do Sol. A ordem de serviço foi assinada pelo chefe do executivo e a empresa vencedora do processo licitatório já iniciou os trabalhos no local, que devem ficar prontos em até 90 dias.

Continua depois da publicidade

Uma pequena solenidade foi realizada, respeitando todos os protocolos sanitários para evitar a contaminação pela Covid-19. Participaram, além do prefeito e do vice-prefeito, Carlos Waldir; alguns secretários, vereadores e representantes da comunidade.

Petri ressaltou a importância da obra para os moradores e solicitou a empresa que utilize mão de obra local durante os trabalhos de reforma do imóvel. “É mais uma obra que conseguimos iniciar a execução. Será um obra bonita e importante para a comunidade. É a primeira da nossa segunda gestão e temos outras que em breve iremos autorizar”, disse o prefeito.

De acordo com a Secretaria de Infraestrutura, a obra contempla a recuperação total do imóvel em uma área de 500m2, pintura, revestimento das colunas, nova iluminação em LED, ampliação do alambrado, construção de uma nova cobertura e muros, entre outras melhorias. A empresa executora é a Mafra Engenharia.

Mais obras na comunidade

Continua depois da publicidade

A quadra poliesportiva de Recanto do Sol atende a escola local e a comunidade com práticas esportivas e atividades sociais. A escola Genelice dos Reis Ramos Hermes recebeu recentemente reparos e novos equipamentos. Já a creche, que atende cerca de 90 alunos, está ganhando manutenção no telhado e outras intervenções.

Também recentemente a Prefeitura de Anchieta revitalizou a praça da localidade e reformou a unidade dos Correios.

Advertisement

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.