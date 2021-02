Moradores de Pacotuba, no interior de Cachoeiro, temem perder tudo em nova enchente

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 624

Conforme aumenta o nível do Rio Itapemirim, aumenta também a preocupação de quem mora às margens do curso d’água. Moradores do distrito de Pacotuba, em Cachoeiro de Itapemirim, já registram cerca de 4 metros acima do normal no rio que corta a comunidade na noite desta sexta-feira (19), e começam a retirar das casas móveis e pertences com medo de uma nova enchente.

Ruas já foram tomadas pelas águas fazendo com que a lembrança da inundação de janeiro de 2020 venha à tona, ocasião em que muitos moradores perderam tudo. O medo fica ainda maior com as notícias sobre a elevação dos níveis dos rios na região do Caparaó que desaguam no Itapemirim, atingindo primeiro as localidades do interior cachoeirense.

“O rio tá subindo, é muita água que está vindo. Estou avisando os vizinhos e familiares que não estão aqui e ao mesmo tempo estou arrumando minhas coisas. Estamos todos com medo de perder as coisas novamente. Todo mundo está tirando suas coisas de casa”, contou o morador Thalles Adame.

As coordenações de Defesa Civil dos municípios da bacia estão trocando informações de forma constante para monitorar a situação.

É importante ressaltar que quem mora em áreas ribeirinhas permaneça atento ao comportamento do rio. Quem em área de encostas também deve estar atento aos sinais de deslizamentos (como fissuras e movimentação de terra), que podem ocorrer em função da saturação do solo.

A Defesa Civil de Cachoeiro está de plantão e pode ser acionada pelo telefone (28) 98814-3497.

